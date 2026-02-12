Держстат: річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,4%

Сьогодні, 10:00

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 ціни зросли на 0,7%

Інфляція у річному вимірі за підсумками січня 2026 року сповільнилася до 7,4%. Споживчі ціни у січні 2026 року порівняно з груднем 2025 зросли на 0,7%. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Загалом інфляція у річному вимірі сповільнюється вже вісім місяців поспіль після пікових значень у травні минулого року (15,9%). У грудні 2025 року річна інфляція становила 8,0%, а за підсумками листопада - 9,3%.

Найбільше у січні 2026 року до січня 2025 року подешевшали фрукти (-23,7%), цукор (-10,3), одяг та взуття (-5,4). Водночас найбільше подорожчали яйця (+33,0%), м’ясо (+18,5%) та риба (+17,6%).

У Національному банку України прогнозують, що приблизно на такому рівні, як зараз, інфляція буде й на кінець року. У найближчі місяці очікується зниження інфляції, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року. Але надалі вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом з ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі. Тож, в НБУ вважають, що наприкінці 2026 року інфляція знизиться до 7,5%.

Раніше НБУ очікував вийти на цільовий показник інфляції у 5% у 2026 році, але тепер цю мету пересунули на 2028 рік.

«Кременчуцький Телеграф» щотижнево оприлюднює моніторинг цін від Держпродспоживслужби на соціально значущі товари у районі. Минулого тижня на Кременчуччині подорожчали яйця, макарони, картопля та усі овочі «борщового набору», а також дизельне пальне та автогаз, а подешевшав лише цукор.