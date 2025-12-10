Інфляція в Україні у листопаді 2025 року сповільнилася до 9,3%: що подорожчало найбільше

У листопаді 2025 року річна інфляція вперше за останній рік опустилася нижче 10%. За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін зріс на 0,4% у порівнянні з жовтнем, а в річному вимірі (листопад 2025 до листопада 2024 року) склав 9,3%. Це перший випадок з жовтня 2024 року, коли річний показник інфляції знову став однозначним.
Ціни на продовольчі товари на ринку змінилися різноспрямовано. Загалом продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 0,8%, однак ситуація по окремих категоріях суттєво відрізняється.
Найбільше у листопаді подорожчали яйця, ціни на які зросли лише за один місяць на 12,6%. Це традиційне сезонне явище, пов’язане зі зменшенням пропозиції цього продукту в холодний період.
Також українці могли помітити підвищення цін у розмірі від 0,8% до 4,6% на овочі та хліб, молочні продукти, яловичину, рибну продукцію, соняшникову олію та макаронні вироби.
Водночас деякі продукти подешевшали. Зокрема, знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці та рис. Зниження цін у цій групі товарів склало від 0,9% до 3,0%.
Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%. Експерти пов’язують це зниження із сезоном розпродажів («Чорна п’ятниця») та зміною колекцій у ритейлерів.
Комунальні тарифи протягом місяця залишалися незмінними, за винятком підвищення вартості послуг із прибирання сміття.
Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.
