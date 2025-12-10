ГО "Захист держави"
Гроші, Україна, Світ

Інфляція в Україні у листопаді 2025 року сповільнилася до 9,3%: що подорожчало найбільше

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 97

 

У порівнянні з жовтнем індекс споживчих цін зріс на 0,4%

У листопаді 2025 року річна інфляція вперше за останній рік опустилася нижче 10%. За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін зріс на 0,4% у порівнянні з жовтнем, а в річному вимірі (листопад 2025 до листопада 2024 року) склав 9,3%. Це перший випадок з жовтня 2024 року, коли річний показник інфляції знову став однозначним.

Ціни на яйця б’ють рекорди

Ціни на продовольчі товари на ринку змінилися різноспрямовано. Загалом продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 0,8%, однак ситуація по окремих категоріях суттєво відрізняється.

Найбільше у листопаді подорожчали яйця, ціни на які зросли лише за один місяць на 12,6%. Це традиційне сезонне явище, пов’язане зі зменшенням пропозиції цього продукту в холодний період.

Також українці могли помітити підвищення цін у розмірі від 0,8% до 4,6% на овочі та хліб, молочні продукти, яловичину, рибну продукцію, соняшникову олію та макаронні вироби.

Що подешевшало

Водночас деякі продукти подешевшали. Зокрема, знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці та рис. Зниження цін у цій групі товарів склало від 0,9% до 3,0%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема,  взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%. Експерти пов’язують це зниження із сезоном розпродажів («Чорна п’ятниця») та зміною колекцій у ритейлерів.

Комунальні тарифи протягом місяця залишалися незмінними, за винятком підвищення вартості послуг із прибирання сміття.

Транспорт, алкоголь та тютюн

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижнево оприлюднює моніторинг цін від Держпродспоживслужби на соціально значущі товари у районі. Минулого тижня на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця та гречка, а ціни знизилися на молоко та овочі.

Раніше ми писали, що у серпні інфляція в Україні знизилася до 13,2% у річному вимірі.

Автор: Віктор Крук
