У серпні інфляція в Україні знизилася до 13,2% у річному вимірі: коментар та прогноз НБУ

Інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль

Загальна інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль, що відбувається дещо швидше, ніж очікувалося. У серпні 2025 року інфляція знизилася — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зменшилися на 0,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, зазначають у коментарі Національного банку України (НБУ).

Нацрегулятор очікує, що така тенденція збережеться й у наступних місяцях.

— Фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою, ніж прогнозна… переважено під впливом розширення пропозиції с/г продукції нового врожаю. Фундаментальний ціновий тиск також послабився під впливом заходів монетарної політики НБУ та поступового зниження тиску з боку ринку праці, — зазначили в НБУ.

У коментарі йдеться про те, що зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 23,9% у річному вимірі. Це стосується овочів та фруктів, попри втрати від весняних заморозків. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів’я тварин.

Подорожчання оброблених продуктів у річному вимірі сповільнилося до 17,7%.

Зазначається, що знизилися темпи подорожчання алкогольних напоїв, водночас пришвидшилося зростання цін на тютюнові вироби.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося — до 2,8% у річному вимірі, ціни на одяг та взуття почали навіть знижуватися.

Однак інфляція послуг пришвидшилася — до 14,1%. Причиною цього стало передусім підвищення тарифів на послуги мобільного зв’язку. Також швидше дорожчали фінансові послуги, послуги таксі та страхування здоров’я.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися до 6% через незначне зниження світових цін на нафту та зміцнення гривні.

Свою роль відіграли й заходи НБУ з підтримання привабливості гривневих активів та стабільності валютного ринку, що допомогло знизити тиск на ціни.

Нагадаємо, у лютому ми писали, що в Україні інфляція у січні прискорилася до 12,9% річних.