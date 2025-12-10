У Гадячі вночі чоловік кинув дві страйкбольні гранати — у нього знайшли й бойову

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 158

9 грудня у Гадячі вночі нетверезий 53-річний місцевий кинув на вулиці дві страйкбольні гранати. Вони вибухнули, але ніхто не постраждав. Про це повідомили в поліції Миргородщини.

Інформація про вибухи надійшла до правоохоронців близько 23.00. На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун розповів:

— Поліція встановила, що до правопорушення, ймовірно, причетний місцевий мешканець 1972 року народження. Під час припинення його дій поліцейські вилучили також бойову гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

Слідчі з’ясовують мотиви та обставини інциденту.

У відділенні №1 (Гадяч) Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю чи вибухівкою) та ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Триває розслідування.

Нагадаємо, 5 грудня у одному з сіл Кременчуцького району 59-річний чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату.