У Гадячі вночі чоловік кинув дві страйкбольні гранати — у нього знайшли й бойову

Чоловік був напідпитку
9 грудня у Гадячі вночі нетверезий 53-річний місцевий кинув на вулиці дві страйкбольні гранати. Вони вибухнули, але ніхто не постраждав. Про це повідомили в поліції Миргородщини.
Інформація про вибухи надійшла до правоохоронців близько 23.00. На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун розповів:
Слідчі з’ясовують мотиви та обставини інциденту.
У відділенні №1 (Гадяч) Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю чи вибухівкою) та ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Триває розслідування.
Нагадаємо, 5 грудня у одному з сіл Кременчуцького району 59-річний чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату.
