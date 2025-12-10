Понад 117 тисяч українців вже отримали по 6500 гривень зимової підтримки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 167

Заявки на одноразову виплату для найбільш вразливих соціальних груп в рамках державної програми «Зимова підтримка» подали понад 340 тисяч людей

Напередодні зими уряд розробив пакет програм допомоги українцям — «Зимова підтримка». До нього увійшло відразу декілька програм Мінсоцполітики: виплата 6500 грн для найбільш вразливих соціальних груп, «зимова тисяча» для усіх українців, виплати на придбання твердого палива для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також додаткові кошти на оплату електроенергії.

Наразі відбуваються виплати та нарахування за всіма цими програмами. Про це учора повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.

— Станом на 9 грудня понад 340 тисяч людей вже подали заявки на одноразову виплату — 6 500 грн. Держава вже профінансувала допомогу для 117 199 людей. Ці кошти мають цільове призначення — на них можна купити теплий одяг та взуття, ліки та вітаміни. Зробити це можна протягом 180 днів, тобто пів року. Подачі заявок триватимуть до 17 грудня, – зазначила вона.

За словами заступниці міністра, українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання «зимової тисячі». Це вже на 1,8 мільйона більше, ніж минулого року. Однак, держава планує сплатити кошти по усім заявкам на отримання цієї підтримки, якщо вони відповідають вимогам. Понад 15,5 мільйонів громадян вже отримали 1000 гривень зимової підтримки. Найчастіше люди витрачають кошти на оплату комунальних послуг, аптеки, книги та донати на благодійність.

Нагадаємо, 5 листопада уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». «Кременчуцький Телеграф» пояснював, як подати заявку на отримання одноразової допомоги, а також наводив перелік категорій громадян, які мають право на її отримання.

Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.