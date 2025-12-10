ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Понад 117 тисяч українців вже отримали по 6500 гривень зимової підтримки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 167

 

Заявки на одноразову виплату для найбільш вразливих соціальних груп в рамках державної програми «Зимова підтримка» подали понад 340 тисяч людей

Напередодні зими уряд розробив пакет програм допомоги українцям — «Зимова підтримка». До нього увійшло відразу декілька програм Мінсоцполітики: виплата 6500 грн для найбільш вразливих соціальних груп, «зимова тисяча» для усіх українців, виплати на придбання твердого палива для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також додаткові кошти на оплату електроенергії. 

Наразі відбуваються виплати та нарахування за всіма цими програмами. Про це учора повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко. 

— Станом на 9 грудня понад 340 тисяч людей вже подали заявки на одноразову виплату — 6 500 грн. Держава вже профінансувала допомогу для 117 199 людей. Ці кошти мають цільове призначення — на них можна купити теплий одяг та взуття, ліки та вітаміни. Зробити це можна протягом 180 днів, тобто пів року. Подачі заявок триватимуть до 17 грудня, – зазначила вона.

За словами заступниці міністра, українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання «зимової тисячі». Це вже на 1,8 мільйона більше, ніж минулого року. Однак, держава планує сплатити кошти по усім заявкам на отримання цієї підтримки, якщо вони відповідають вимогам. Понад 15,5 мільйонів громадян вже отримали 1000 гривень зимової підтримки. Найчастіше люди витрачають кошти на оплату комунальних послуг, аптеки, книги та донати на благодійність. 

Нагадаємо, 5 листопада уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». «Кременчуцький Телеграф» пояснював, як подати заявку на отримання одноразової допомоги, а також наводив перелік категорій громадян, які мають право на її отримання.

Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: зимова підтримка Мінсоцполітики виплати допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх