В Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання всіх державних виплат за спецпрограмами

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 67

«Дія.Картку» вже можна відкрити в п’ятьох банках, ще три банки знаходяться на етапі під’єднання

В Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат, — заявив він.

За словами міністра, з 16 грудня на «Дія.Картці» стартувала перша послуга — «єКнига». Мінцифри планує пізніше перевести на картку виплати за програмою «єПідтримка», включно з тими, що були у 2021-2023 роках. Михайло Федоров також анонсував, що у грудні запустять ще одну соціальну виплату.

За даними міністра, «Дія.Картку» вже можна відкрити в кількох банках. Це:

ПриватБанк;

А-банк;

Акордбанк;

Глобус банк;

monobank.

— З часом на «Дія.Картці» буде більше державних програм з «фарбованими» коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків. Зараз ще три на етапі під’єднання — очікуємо «Банк Кредит Дніпро», Sense та Bank ¾, — пояснив Михайло Федоров.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, в рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.