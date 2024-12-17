Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ, Соціальний захист

В Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання всіх державних виплат за спецпрограмами

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 67

 

«Дія.Картку» вже можна відкрити в п’ятьох банках, ще три банки знаходяться на етапі під’єднання

В Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат, — заявив він.

За словами міністра, з 16 грудня на «Дія.Картці» стартувала перша послуга — «єКнига». Мінцифри планує пізніше перевести на картку виплати за програмою «єПідтримка», включно з тими, що були у 2021-2023 роках. Михайло Федоров також анонсував, що у грудні запустять ще одну соціальну виплату.

За даними міністра, «Дія.Картку» вже можна відкрити в кількох банках. Це:

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Акордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.
— З часом на «Дія.Картці» буде більше державних програм з «фарбованими» коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків. Зараз ще три на етапі під’єднання — очікуємо «Банк Кредит Дніпро», Sense та Bank ¾, — пояснив Михайло Федоров.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, в рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.

ПО ТЕМІ:

Українці зможуть отримати 908 грн на книги: у Дії запрацювала нова програма

Вже 4,4 млн українців отримали кошти «Зимової єПідтримки», а заявки в «Дії» подали 7,5 млн

Шість мільйонів українців уже оформили «Зимову єПідтримку»: чому ж кременчужани не хочуть «тисячу Зеленського»

Як українцям нараховуватимуть 1000 грн за новою програмою «єПідтримка»

Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра картка Дія державна допомога виплати програми
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх