Українці зможуть отримати 908 грн на книги: у Дії запрацювала нова програма

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Усі українці, кому виповнилося 18 років цьогоріч, або виповниться в наступних, зможуть отримати 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою. Для цього потрібно скористатись новою програмою у Дії єКнига. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 грудня.

Зазначено, що гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Щоб скористатися послугою, у застосунку Дія потрібно вибрати Сервіси — єКнига. Далі відкрийте рахунок в одному з банків зі списку. Після чого — подайте заявку на виплату.

Нагадаємо, 15 грудня у Кременчуці рідним загиблих військових презентували книги пам’яті.