Житель Полтавського району вбив свою дружину і намагався скоїти самогубство: чоловік отримав вирок

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 409

Жителя Полтавського району визнали винним в умисному вбивстві дружини (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловік отримав до 7 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 16 грудня.

Слідчі довели, що в березні 2020 року чоловік у власній оселі під час сварки з дружиною звалив її на підлогу, завдав кулаками численних ударів у голову, а потім задушив.

У прокуратурі розповіли, що після скоєного він подзвонив у поліцію, витягнув тіло з будинку на подвір’я, вклав у руки мертвої жінки ніж, імітуючи напад дружини та свою самооборону.

— Окрім цього, обвинувачений намагався вчинити самогубство, але правоохоронці, які прибули на виклик, врятували йому життя, — йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині до 8 років за ґратами засудили 43-річного чоловіка, батька 7-х неповнолітніх дітей, який у лютому під час сварки зарізав знайомого.