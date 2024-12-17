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Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавського району вбив свою дружину і намагався скоїти самогубство: чоловік отримав вирок

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 409

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою

Жителя Полтавського району визнали винним в умисному вбивстві дружини (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловік отримав  до 7 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 16 грудня. 

Слідчі довели, що в березні 2020 року чоловік у власній оселі під час сварки з дружиною звалив її на підлогу, завдав кулаками численних ударів у голову, а потім задушив. 

У прокуратурі розповіли, що після скоєного він подзвонив у поліцію, витягнув тіло з будинку на подвір’я, вклав у руки мертвої жінки ніж, імітуючи напад дружини та свою самооборону. 

— Окрім цього, обвинувачений намагався вчинити самогубство, але правоохоронці, які прибули на виклик, врятували йому життя, — йдеться у повідомленні. 

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині до 8 років за ґратами засудили 43-річного чоловіка, батька 7-х неповнолітніх дітей, який у лютому під час сварки зарізав знайомого.

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Автор: Телеграф Джерело фото: gettyimages
Теги: вбивство самогубство
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