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Надзвичайні новини, Полтавщина

Майже 800 нетверезих водіїв зупинили патрульні на дорогах від початку року

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 77

 

Покарання за кермування напідпитку — від штрафу до адміністративного арешту

Від початку року на дорогах Полтавщини патрульні зупинили 797 водіїв, які кермували автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

Тільки за листопад правоохоронці зупинили 61 нетверезого водія.

У патрульній поліції також нагадують, що за кермування автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння передбачена відповідальність:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
  • штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

Нагадаємо, у п'ятницю у Кременчуці патрульні зупинили фуру, водій якої кермував у стані наркотичного сп’яніння. Також днями у місті патрульні зупинили нетверезого водія, який перевозив в автівці наркотики.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області
Теги: нетверезий водій патрульна поліція
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