Майже 800 нетверезих водіїв зупинили патрульні на дорогах від початку року
Сьогодні, 22:00
Переглядів: 77
Покарання за кермування напідпитку — від штрафу до адміністративного арешту
Від початку року на дорогах Полтавщини патрульні зупинили 797 водіїв, які кермували автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.
Тільки за листопад правоохоронці зупинили 61 нетверезого водія.
У патрульній поліції також нагадують, що за кермування автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння передбачена відповідальність:
-
за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
-
за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
-
штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
-
за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.
Нагадаємо, у п'ятницю у Кременчуці патрульні зупинили фуру, водій якої кермував у стані наркотичного сп’яніння. Також днями у місті патрульні зупинили нетверезого водія, який перевозив в автівці наркотики.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.