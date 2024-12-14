У Кременчуці патрульні зупинили фуру, водій якої кермував у стані наркотичного сп’яніння

13 грудня під час патрулювання поліціянти зупинили у Кременчуці вантажівку DAF FT XF 105.410 через порушення розділу 33 Правил дорожнього руху України (Дорожні знаки). Про це 14 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Під час спілкування з керманичем у 38-річного водія патрульні помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння:
Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.
Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік не мав права керувати транспортним засобом. Ба більше, це порушення він вчинив повторно протягом року.
На порушника склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування.
У поліції додали, що лише за одну денну зміну поліціянти склали 8 протоколів за ст. 130 КУпАП на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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