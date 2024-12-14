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Миргородська співачка Абіє потрапила до списку учасників Нацвідбору на Євробачення-2025

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 352

 Суспільне оголосило лонглист із 20 артистів

Наталія Шевченко, відома під сценічним ім’ям Абіє, увійшла до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2025. Суспільне Мовлення оголосило список із 20 артистів, серед яких лише 10 потраплять до фіналу.

Хто така Абіє

Абіє — музичний проєкт співачки з Миргорода, який існує вже сім років. Назва походить від староукраїнського слова «зненацька». Саунд виконавиці поєднує ніжний акустик-рок із чуттєвим українським соулом.

За свою кар’єру Наталія випустила низку синглів, відкрила вокальну студію та активно займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення співачка разом із «Культурним Десантом» допомагає українським захисникам на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.

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Допис, поширений Абіє (@natanaturaa)

Хто ще в списку

До лонглиста Нацвідбору потрапили:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • «ДК Енергетик»
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • «Слухай Сашу»
  • Влад Шериф.

Фінал Національного відбору визначить, хто з 10 обраних артистів представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Євробачення нацвідбвр Абіє співачка Миргород
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