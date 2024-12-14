Миргородська співачка Абіє потрапила до списку учасників Нацвідбору на Євробачення-2025

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 352

Наталія Шевченко, відома під сценічним ім’ям Абіє, увійшла до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2025. Суспільне Мовлення оголосило список із 20 артистів, серед яких лише 10 потраплять до фіналу.

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Хто така Абіє

Абіє — музичний проєкт співачки з Миргорода, який існує вже сім років. Назва походить від староукраїнського слова «зненацька». Саунд виконавиці поєднує ніжний акустик-рок із чуттєвим українським соулом.

За свою кар’єру Наталія випустила низку синглів, відкрила вокальну студію та активно займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення співачка разом із «Культурним Десантом» допомагає українським захисникам на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.

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Хто ще в списку

До лонглиста Нацвідбору потрапили:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

«ДК Енергетик»

Маша Кондратенко

МУАЯД

«Слухай Сашу»

Влад Шериф.

Фінал Національного відбору визначить, хто з 10 обраних артистів представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025.