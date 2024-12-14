Миргородська співачка Абіє потрапила до списку учасників Нацвідбору на Євробачення-2025

Наталія Шевченко, відома під сценічним ім’ям Абіє, увійшла до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2025. Суспільне Мовлення оголосило список із 20 артистів, серед яких лише 10 потраплять до фіналу.
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Абіє — музичний проєкт співачки з Миргорода, який існує вже сім років. Назва походить від староукраїнського слова «зненацька». Саунд виконавиці поєднує ніжний акустик-рок із чуттєвим українським соулом.
За свою кар’єру Наталія випустила низку синглів, відкрила вокальну студію та активно займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення співачка разом із «Культурним Десантом» допомагає українським захисникам на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.
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До лонглиста Нацвідбору потрапили:
Фінал Національного відбору визначить, хто з 10 обраних артистів представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025.
Нагадаємо, торік на «Євробаченні 2024» перемогла Швейцарія, українські співачки Alyona і Jerry Heil посіли 3 місце.
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