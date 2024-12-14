У Миргороді під час пожежі в літній кухні загинув чоловік

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 0

13 грудня близько 22.00 у Миргороді на вулиці Матвія Гладкого сталася пожежа в літній кухні приватного домогосподарства. Внаслідок події загинув 60-річний місцевий мешканець. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. На момент пожежі підрозділи ДСНС не залучались.

Згодом на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка виявила тіло загиблого в приміщенні літньої кухні поряд з обгорілими побутовими речами. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок».

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, що того ж дня у Глобинській громаді пожежа знищила господарчу споруду та два автомобілі.