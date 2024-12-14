У Глобинській громаді пожежа знищила господарчу споруду та два автомобілі

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13 грудня близько 17.57 у селі Великі Кринки, провулок Поштовий, сталася пожежа в господарчій споруді. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь повністю знищив господарську споруду, два автомобілі, електроінструменти та особисті речі, що знаходились у будівлі. Надзвичайникам вдалося врятувати розташований поруч житловий будинок.

На місці події працювали два відділення 6-го Державного пожежно-рятувального поста (ДПРП), один співробітник Глобинської місцевої пожежної охорони (МПО), а також техніка фермерського господарства «Соняшник».

Причини займання та збитки встановлює ДСНС.