Вночі на Полтавщині працювала ППО

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У ніч на 14 грудня над Полтавщиною протиповітряна оборона знову збивала безпілотники. Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, Росія атакувала Україну 132 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська, Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 58 безпілотників у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 російські безпілотники локаційно втрачені, а два — повернулись у Росію.

Нагадаємо, що минулої ночі військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України збили три російські безпілотники.