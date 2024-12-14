«Мам, я не хочу помирати»: історія Тетяни Бойко, яка з сином виїхала із Запоріжжя та почала нове життя у Кременчуці

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 269

Війна розділила життя нашої героїні на «до» та «після». Півтора місяця жінка провела під окупацією у Василівці, що на Запоріжжі, рік в окупованому Криму. У Кременчук пані Тетяна приїхала у серпні 2023-го й почала життя спочатку: знайшла нові захоплення, друзів. Вона працює, волонтерить та допомагає тим, хто намагається адаптуватися на новому місці й не знає, з чого почати

У Кременчук 35-річна Тетяна приїхала разом із 9-річним сином Савелієм й була вражена красою нашого міста:

— Мене вразив Придніпровський парк, сквер Бабаєва. Я порівнювала їх із запорізькими парками — тут значно чистіше, території доглянуті, багато квітів. Та й взагалі багато місць, куди можна сходити погуляти й провести час із рідним. А ще тут добрі й чуйні люди, які відразу відгукнулися та допомогли влаштуватися на новому місці.

Перше, чим зайнялася жінка після переїзду, це пошук школи для сина. Наближався вересень, треба було вирішувати питання із навчанням.

— Я швидко знайшла синові школу, а собі приміщення, яке можна орендувати, щоб займатися улюбленою справою — масажами. Адже я розуміла: робота допоможе не впасти духом та віднайти силу, аби радіти життю, як і раніше.

Масажами жінка почала займатися задовго до війни, підвищувала кваліфікацію, покращувала набуті знання, опановувала нові техніки. Тож вирішила не зупинятися й у Кременчуці. І хоча на початку було непросто, впоралася й зараз вже має багато постійних клієнтів.

Пані Тетяна зізнається, що до нового міста звикала близько пів року. Було складно навіть з побутовими питаннями: де краще купувати продукти, ліки, в яких магазинах одягатися, до якого перукаря звертатися. З наближенням холодів постало питання теплих речей, адже коли переїжджали, з собою брали лише літні речі. Тетяна вирішила звернутися по допомогу.

— Я дізнавалася, де можу отримати гуманітарні набори для себе й сина, теплі речі, але таких організацій знайшла небагато. Звісно, ми викрутилися, але неприємне відчуття не відпускало. В голові крутилася думка, що ми ніби й такі як інші, але все одно відрізняємось. Мені складно було прийняти цей статус для себе — переселенці. Навіть здавалося, люди з осудом сприймають таких, як ми. Хоча тут до ВПО ставляться добре.

З часом жінка навіть почала бачити позитивні сторони цього статусу — безплатне харчування для сина у школі, знижки на футбол та деякі інші гуртки. Але на початку статус ВПО й нове життя викликали пригнічене самопочуття.

— Іноді бували дні, коли нічого не хотілося. Особливо, якщо лунала тривога… В голову лізли думки, що буде далі…Бувало, я себе за шкірки витягувала з такого стану. Через зусилля, через «не хочу», йшла й щось робила, це допомагало не впасти духом.

Не менш складно було синові Тетяни. Спочатку просився додому, до своєї школи, друзів, а зараз навіть не згадує Запоріжжя та Василівку. Жінка впевнена, що допомогло гарне ставлення: і діти, і вчителька у школі відразу прийняли Савелія. Допомагали, цікавилися справами.

— Тепер у нього багато нових друзів та захоплень — займається футболом, англійською, ліпленням з глини. Часу сумувати немає. Для нас ці випробування — життєвий досвід. Для себе я зрозуміла, що коли одні двері зачиняються, інші відчиняються.

Так було, коли в житті Тетяни з’явилася громадська організація «На крилах надії України», яка допомогла багатьом переселенцям знайти підтримку та розраду у скрутний час.

— Прийшла до них і кажу — можна у вас волонтерити? У мене запитали, що я вмію робити, відповідаю — майстер-класи для дітей можу проводити, — громадська організація якраз шукала людину, яка могла би займатися з дітьми творчістю.

Певний досвід таких занять у жінки вже був: у вільний час любила займатися рукоділлям та творчістю, створювала із сином різні поробки. Тож ці навички стали в пригоді у волонтерській діяльності.

За рік жінка провела безліч майстер-класів на різні теми — робили аплікації, ліпили із солоного тіста, малювали.

Стверджує, такі заняття допомогли і їй самій: «Спілкування з іншими людьми, а особливо з дітьми надихає. Вони такі чисті, яскраві! Заняття з ними відволікає від сумних думок».

Звісно, туга за рідними, які й досі знаходяться під окупацією, залишається. Ні нові знайомі, ні періодичні телефонні розмови з близькими не можуть замінити затишне сімейне коло та родинні свята за столом. Проте пані Тетяна вірить, що настане час, коли й вони із сином, і її батьки зможуть вільно їздити в гості один до одного.

«Повертатися вже не хочеться»

Зараз Тетяна впевнено називає Кременчук своїм домом. Думок про повернення у Запоріжжя, навіть після деокупації, майже немає. Мабуть, тому що спогади дуже важкі.

Повномасштабне вторгнення жінка зустріла у Запоріжжі. За порадою батьків того ж дня приїхала до них у Василівку. Думали, ненадовго: тиждень-два та й поїдуть назад. Проте повернутися так і не змогли. Через тиждень після вторгнення Василівку окупували, почалися обстріли. Два тижні жили у підвалі.

— Пам’ятаю, ми вийшли подихати на вулицю свіжим повітрям, й такий обстріл почався… Син перелякався й каже: «Мам, я не хочу помирати, я хочу ще жити». Після цього ми вирішили їхати.

Спочатку приїхали у Крим — в бабусі там була квартира. Щоб вижити, Тетяна «підпільно» працювала масажисткою, але все частіше чула від місцевих: «Залишайся! Отримуй паспорт і живи!». Для жінки це було неприйнятно.

— Я собі думаю: як це так «отримуй паспорт»? І жити під окупантами? Ні, я хочу додому. «Додому» — значить в Україну. Серце туди тягнулося.

Тож Тетяна знов наважилася на переїзд, і не пошкодувала про це.

Крім роботи, вона підтримує тих, хто переїхав у Кременчук «з однією сумкою», ділиться власним досвідом. Закликає не боятися та не закриватися у собі, а знаходити сили справлятися з пригніченим станом, звертатися за допомогою.

— Коли мені було зовсім важко, я вирішила звернутися до психолога. В кременчуцькій ГО «Лідерка», яка об’єднує жінок, в тому числі переселенок, безкоштовно пройшла групові та індивідуальні заняття, практикувала арттерапію, медитації, рухливі вправи. Це допомогло опанувати себе і призвичаїтися до нового життя.

Тому й іншим Тетяна радить не зволікати й звертатися по допомогу, «бо ходити до психолога, сумувати — це нормально у тяжкі часи».

У своїй волонтерській діяльності Тетяні неодноразово доводилося спілкуватися із внутрішньо переміщеними людьми віком 50+, які й через місяці не можуть визначитися й відпустити минуле.

— Вони думають, тиждень-два, ну максимум кілька місяців — й повернуться додому. Від цього і виникають думки: навіщо шукати роботу, знаходити нових друзів. Тож треба жити тут і зараз, насолоджуватися сьогоднішнім днем.

Тим паче Кременчук відкриває для переселенців безліч можливостей — волонтерство, гуртки, заняття, групи підтримки.

— Мені Кременчук подобається, я починаю пускати тут коріння. У сина навчання та інші додаткові заняття, у мене робота, друзі, захоплення, не хочеться нікуди вже їхати.

Зараз Тетяна опановує нові техніки масажу, планує придбати нові апарати, щоб далі вдосконалюватися і пропонувати кращі послуги. Також планує далі розвиватися у своєму хобі — спортивному орієнтуванні, байдарках, якими дуже захоплюється. Мріє подорожувати, проводити більше часу із сином й дочекатися перемоги, деокупації захоплених росіянами територій й зустрічі з батьками.

Усім, хто так само залишив домівку і починає життя спочатку, жінка радить: потрібно жити, знаходити для себе нову зону комфорту.

— Налаштовуйте життя на позитив. Емоції можуть бути різні, їх варто навчитися відпускати. Намагайтеся знайти собі нових друзів — і ви відразу побачите, як стане легше!