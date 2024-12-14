Юні дзюдоїсти з Кременчука вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі

13-14 грудня в Черкасах проходить Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений Захисникам України. Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного вже завершили свої виступи та здобули призові місця.
У ліцеї відзначили високий рівень підготовки спортсменів та подякували тренеру Василю Васильовичу Новіку за його внесок у розвиток юних дзюдоїстів.
«Вітаємо наших спортсменів із чудовими результатами! Ви — гордість Кременчука. Перемога завжди буде за нами!» — йдеться у повідомленні закладу на Facebook.
Нагадаємо, що дзюдоїсти з Кременчука та Горішніх Планів вибороли 4 медалі різного ґатунку на чемпіонаті України.
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