Юні дзюдоїсти з Кременчука вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 138

13-14 грудня в Черкасах проходить Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений Захисникам України. Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного вже завершили свої виступи та здобули призові місця.

Результати виступів:

I місце: Марія Дорожкіна (вагова категорія 44 кг);

Марія Дорожкіна (вагова категорія 44 кг); III місце: Єгор Шаповаленко (55 кг), Анна Райлян (57 кг);

Єгор Шаповаленко (55 кг), Анна Райлян (57 кг); V місце: Кирило Єрмаков (+73 кг).

У ліцеї відзначили високий рівень підготовки спортсменів та подякували тренеру Василю Васильовичу Новіку за його внесок у розвиток юних дзюдоїстів.