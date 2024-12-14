Україна створить національну мережу зарядних станцій для електромобілів

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До 2026 року в Україні з’являться 120 зарядних станцій для електромобілів

Україна планує створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів, що стане важливим кроком до виконання Енергетичної стратегії країни на період до 2050 року. Про це йдеться у проєкті плану заходів, опублікованому Міненерго 11 грудня.

Етапи реалізації

На першому етапі, запланованому на 2026 рік, передбачено будівництво:

40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт);

80 станцій середньої потужності (60+ кВт).

Інфраструктура буде розташована в обласних центрах та на основних автомагістралях. Проєкт оцінюється в 1,5 млрд грн, інвестором виступить НАЕК «Енергоатом».

Масштабна інфраструктура

Держава прагне забезпечити співвідношення не більше п’яти електромобілів на одну зарядну точку, а відстань між станціями на трасах не перевищуватиме 60 км. До 2032 року щонайменше 15% паркомісць в Україні мають бути обладнані зарядками, а до 2050 року цей показник зросте до 50%.

Технологічні перспективи

У далекій перспективі Міненерго вивчатиме можливість створення «розумних» доріг із технологією індуктивного заряджання, що дозволить електромобілям заряджатися в русі.

Мета до 2050 року

Міністерство розраховує, що частка електромобілів до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автотранспорту в Україні.

Нагадаємо, що у 2023 році у Кременчуці було зареєстровано 265 електромобілів.