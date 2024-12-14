Україна створить національну мережу зарядних станцій для електромобілів

Україна планує створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів, що стане важливим кроком до виконання Енергетичної стратегії країни на період до 2050 року. Про це йдеться у проєкті плану заходів, опублікованому Міненерго 11 грудня.
На першому етапі, запланованому на 2026 рік, передбачено будівництво:
Інфраструктура буде розташована в обласних центрах та на основних автомагістралях. Проєкт оцінюється в 1,5 млрд грн, інвестором виступить НАЕК «Енергоатом».
Держава прагне забезпечити співвідношення не більше п’яти електромобілів на одну зарядну точку, а відстань між станціями на трасах не перевищуватиме 60 км. До 2032 року щонайменше 15% паркомісць в Україні мають бути обладнані зарядками, а до 2050 року цей показник зросте до 50%.
У далекій перспективі Міненерго вивчатиме можливість створення «розумних» доріг із технологією індуктивного заряджання, що дозволить електромобілям заряджатися в русі.
Міністерство розраховує, що частка електромобілів до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автотранспорту в Україні.
Нагадаємо, що у 2023 році у Кременчуці було зареєстровано 265 електромобілів.
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