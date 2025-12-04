У Кременчуці виділяють понад 830 тисяч гривень на забезпечення пунктів незламності

Зі Стабілізаційного фонду Кременчука виділяють 838 тисяч гривень для департаменту з питань цивільного захисту для забезпечення пунктів незламності у місті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 4 грудня.
67 каністр для формування запасу пального;
автомобільний бензин для обслуговування техніки та генераторів;
портативні зарядні станції, необхідні для підтримки роботи пунктів незламності та перебування там людей у разі тривалих відключень світла.
Таким чином місто підсилить роботу пунктів незламності на випадок блекаутів.
Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу на енергетику Кременчуччини минулого місяця у Кременчуці за добу пункти незламності відвідали понад 4 тисячі жителів.
