Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано у Кременчуці

У Кременчуці станом на 6 січня 2023 року зареєстровано 265 транспортних засобів, які приводяться в рух виключно електричними двигунами (ЕТЗ). Про це свідчать відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
У Кременчуцькому районі зареєстровано 43 електромобілів, а в межах Полтавські області — 1230.
Всього в Україні зареєстровано 47 138 ЕТЗ.
Раніше ми писали, що МВС виключить із нових номерних знаків для електромобілів символи Z та V.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер