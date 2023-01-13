Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано у Кременчуці

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Усе більше громадян пересідають на електричні траспортні засоби

У Кременчуці станом на 6 січня 2023 року зареєстровано 265 транспортних засобів, які приводяться в рух виключно електричними двигунами (ЕТЗ). Про це свідчать відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

У Кременчуцькому районі зареєстровано 43 електромобілів, а в межах Полтавські області — 1230.

Всього в Україні зареєстровано 47 138 ЕТЗ.

Раніше ми писали, що МВС виключить із нових номерних знаків для електромобілів символи Z та V.