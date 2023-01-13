Ковідний спад: вчора у Кременчуці виявили лише 1 новий випадок захворювання

12 січня у Кременчуці зареєстрували 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворів 45-річний чоловік. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 19 пацієнтів.
Одужали 12 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 11 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер