Ковідний спад: вчора у Кременчуці виявили лише 1 новий випадок захворювання

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 193

Але по місту 19 «ковідних» ліжок зайняті

12 січня у Кременчуці зареєстрували 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворів 45-річний чоловік. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 19 пацієнтів.

Одужали 12 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 356;

одужало - 26 555;

померло - 736.

Раніше ми писали, що 11 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19.