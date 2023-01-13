Кременчужани та гості міста можуть безкоштовно отримати дитяче харчування

Кременчужани та гості міста, у яких є діти, мають можливість отримати від Кременчуцької євангельської семінарії та церкви «Джерело життя» дитяче харчування (якщо підходить така суміш, як на зображенні). Про це ТЪ повідомив пастор Іван Овчаренко.
Видаватимуть безкоштовно по одній банці на дитину.
Деталі та обовʼязкова реєстрація за посиланням.
З собою треба мати документ, що засвідчує вашу особу, та свідоцтво про народження дитини.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер