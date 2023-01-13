Як працівнику отримати виплати по лікарняному

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Що робити хворому працівнику та його роботодавцю після об'єднання Пенсійного фонду та Фонду соцстраху

У зв’язку з тим, що Пенсійний фонд з 1 січня забезпечує страхові виплати, у багатьох виникло питання щодо отримання лікарняних. У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що оплату лікарняних, як це і було раніше, буде здійснювати роботодавець.

Алгоритм отримання виплат по лікарняних не змінився:

у разі хвороби працівник звертається до лікаря;

лікар в електронній системі охорони здоров’я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який в режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний;

роботодавець бачить електронний лікарняний в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

на підставі рішення уповноваженого/уповноважених осіб із соціального страхування на підприємстві подає заяву-розрахунок до ПФУ про фінансування лікарняного;

ПФУ протягом 3 днів приймає рішення про фінансування лікарняних та переказує відповідну суму коштів роботодавцю на спеціальний рахунок.

- Слід зазначити, що, як і раніше, перші 5 днів лікарняного оплачуються коштом роботодавця, - наголосили у Мінсоцполітики.

Раніше ми писали, хто замінив комісії з соцстрахування на підприємствах і як тепер призначати допомоги за лікарняними.