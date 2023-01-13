13 січня електроенергію планують відключати по одній черзі

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Сьогодні, 13 січня, планують застосовувати відключення електроенергії по одній черзі, якщо дозволить споживання. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Так, на 13 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області 487 МВт. Для порівняння – цього ж дня минулого року область споживала 812 МВт.

Із графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.