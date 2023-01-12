Погода у Кременчуці на 13 січня

Вчора, 22:00 Переглядів: 228

У п'ятницю, 13 січня, у Кременчуці вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м, можлива мряка та слабка ожеледь. Також збережеться морозна погода та мінлива хмарність.

За даними сайтів прогнозу погоди, вдень температура повітря становитиме від -1°С до -3°С градусів, а ввечері – -4°С. Вітер – південно-східний. Опадів не передбачається.

Вночі з 12 на 13 січня стовпчики термометрів опустяться до -6-7°С нижче нуля.