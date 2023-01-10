Хто замінив комісії з соцстрахування на підприємствах і як тепер призначати допомоги за лікарняними

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З 1 січня 2023 року створення і діяльність комісій із соціального страхування не передбачені

Раніше на кожному підприємстві, в установі чи організації створювалась комісія (або уповноважений, якщо на підприємстві до 15 працівників) із соціального страхування. Такі комісії були обов’язковими як для державних, так і для приватних чи інших підприємств і навіть ФОПів.

Саме комісія була уповноважена призначати або відмовляти в призначенні допомоги за кожним лікарняним співробітників. Однак з 1 січня 2023 року створення і діяльність таких комісій не передбачені.

Як повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на урядовий контактний центр, відтепер рішення про призначення або відмову в призначенні допомог за листками непрацездатності має приймати сам роботодавець або уповноважена ним особа.

Призначити уповноважену особу можна розпорядчим документом на розсуд керівника підприємства.

Рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, декретної допомоги, допомоги на поховання необхідно оформлювати відповідним розпорядчим документом – це може бути наказ, постанова, розпорядження, рішення тощо.

Звертаємо увагу, що для отримання консультацій з усіх питань соціального страхування застраховані особи та роботодавці мають звертатись до Пенсійного фонду України.

До відома: з 1 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду – відтепер саме ПФУ є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. ФССУ перебуває в процесі припинення.

Нагадуємо, як кременчужанам отримати листки непрацездатності, коли в лікарні відсутня електроенергія.