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Кременчук, Здоров'я

Як кременчужанам отримати листки непрацездатності, коли в лікарні відсутня електроенергія

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 160

 

Якщо немає світла чи інтернету – це не проблема пацієнтів

Попри російські ракетні обстріли та відсутність електроенергії українці продовжують працювати та хворіти, їм потрібні лікарняні. І відсутні світло та інтернет у медичному закладі під час прийому не має бути проблемою.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

В Україні висновок про тимчасову непрацездатність формує лікуючий лікар на підставі медичних записів про огляд, консультації та лікування тощо. Якщо лікар встановив факт втрати тимчасової непрацездатності пацієнта, то вносить дані в ЕСОЗ.

 

Якщо лікар не може внести відомості до ЕСОЗ через відсутність інтернету або електропостачання, то він може внести дані протягом наступних 5 днів.

Якщо протягом 7 днів відсутня можливість передачі МВТН до електронної системи – лікар випише паперовий листок непрацездатності.

Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу, за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики, Фондом соціального страхування. 

Такі зміни передбачені наказом МОЗ №1066.

 

Раніше ми писали, що за відсутності електроенергії лікарі мають виписувати паперові рецепти та направлення.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: лікарняний листок непрацездатності відключення електроенергії НСЗУ довідник законодавство
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