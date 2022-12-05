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Кременчук, Воїни світла

На війні з окупантами загинув військовий Юрій Чирима з Кременчуччини

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 556

  

Церемонія прощання відбудеться 6 грудня

1-го грудня загинув захисник України Юрій Чирима. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа. Родом військовий із села Броварки Кременчуцького району.

За повідомленням односельчан у Юрія залишились двоє синочків та старенька мати.

В понеділок, 5 грудня, захисника зустрінуть живим коридором у рідному селі.

- На східних рубежах, віддав своє життя мужній воїн, батько двох синочків, син старенької матусі, брат, зять, найкращий друг, товариш, кум, однокласник, наш односелець... – пишуть у Броварківському старостаті.

Церемонія прощання з нашим захисником Черимою Юрієм відбудеться 6 грудня, об 12.00 в с.Броварки.вул.Різдвяна

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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