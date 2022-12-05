На війні з окупантами загинув військовий Юрій Чирима з Кременчуччини

1-го грудня загинув захисник України Юрій Чирима. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа. Родом військовий із села Броварки Кременчуцького району.
За повідомленням односельчан у Юрія залишились двоє синочків та старенька мати.
В понеділок, 5 грудня, захисника зустрінуть живим коридором у рідному селі.
Церемонія прощання з нашим захисником Черимою Юрієм відбудеться 6 грудня, об 12.00 в с.Броварки.вул.Різдвяна
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер