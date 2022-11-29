За відсутності електроенергії лікарі мають виписувати паперові рецепти та направлення

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 189

Доступні ліки та Програма медичних гарантій мають працювати навіть без світла

Якщо у лікаря немає інтернету або електроенергії — не біда. Замість електронного направлення або рецепту на «Доступні ліки» лікар зможе виписати паперовий документ.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

За відсутності електроенергії у медичному закладі, лікар має виписати паперовий рецепт на Формі рецептурного бланка №1. У такому рецепті має міститись інформація про медзаклад, лікаря та пацієнта.

У рецепті лікар має підкреслити, чи препарат буде повністю безоплатний для пацієнта, чи з доплатою. Сам лікарський засіб виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) і не більше трьох найменувань на один рецепт.

Після цього лікар має засвідчити паперовий рецепт своїм підписом та печаткою. У цьому разі в аптеці пацієнту видадуть лікарський засіб за таким рецептом й облікують його.

При призначенні додаткових консультацій інших лікарів, аналізів та досліджень лікар випише паперове направлення.

— Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними, — зауважили в НСЗУ.

Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно передбачені Програмою медичних гарантій медичні послуги.

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