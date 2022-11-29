За відсутності електроенергії лікарі мають виписувати паперові рецепти та направлення

Якщо у лікаря немає інтернету або електроенергії — не біда. Замість електронного направлення або рецепту на «Доступні ліки» лікар зможе виписати паперовий документ.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
За відсутності електроенергії у медичному закладі, лікар має виписати паперовий рецепт на Формі рецептурного бланка №1. У такому рецепті має міститись інформація про медзаклад, лікаря та пацієнта.
У рецепті лікар має підкреслити, чи препарат буде повністю безоплатний для пацієнта, чи з доплатою. Сам лікарський засіб виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) і не більше трьох найменувань на один рецепт.
Після цього лікар має засвідчити паперовий рецепт своїм підписом та печаткою. У цьому разі в аптеці пацієнту видадуть лікарський засіб за таким рецептом й облікують його.
При призначенні додаткових консультацій інших лікарів, аналізів та досліджень лікар випише паперове направлення.
Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно передбачені Програмою медичних гарантій медичні послуги.
Раніше ми писали, що у Кременчуці обмежили проведення планових операцій у лікарнях.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер