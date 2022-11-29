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Кременчук, Здоров'я

У лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 200

 

Закупили ліки, облаштували лікарні кисневими станціями та аварійним енергопостачанням

Медичні підприємства міста готові до сезонного підвищення захворюваності населення на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцької міської ради.

За словами чиновників, у комунальних закладах охорони здоров’я міста вирішили питання фінансування таких профілактичних та протиепідемічних заходів:

  • закупівля препаратів для профілактики грипу й ліквідації його спалахів;
  • лікування хворих на грип, ГРВІ та COVID-19;
  • утримання у відповідному стані киснево-розподільчої системи;
  • завершення вводу в експлуатацію кисневих станцій;
  • забезпечення аварійної системи енергопостачання.

У кожному лікувальному закладі:

  • сформували запас лікарських засобів, у тому числі противірусних препаратів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних антисептичних препаратів,  в наявності необхідна кількість тестів для проведення експрес-досліджень на грип та COVID-19;
  • організували надання медичної допомоги та нагляду за вагітними, роділлями та породіллями в умовах підвищеної захворюваності  на грип, ГРВІ, COVID-19 з урахуванням вимог воєнного стану;
  • організували лікування дітей (з урахуванням внутрішньопереміщених осіб) на грип, ГРВІ та COVID-19.

Для лікування дорослих на COVID-19 місті розгорнули інфекційні шпиталі на 198 ліжок на базі:

  • КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» - 15 ліжок;
  • інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» - 103 ліжка;
  • інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» для дитячого населення - 80 ліжок.

Раніше ми писали, що у разі блекауту лікарні в Україні не закриватимуть, але оптимізують площу, яку вони займають.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: COVID-19 ГРВІ грип лікарні інфекційні шпиталі КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»
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