У лікарнях Кременчука готові до сезонних спалахів грипу, ГРВІ та COVID-19

Закупили ліки, облаштували лікарні кисневими станціями та аварійним енергопостачанням
Медичні підприємства міста готові до сезонного підвищення захворюваності населення на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцької міської ради.
За словами чиновників, у комунальних закладах охорони здоров’я міста вирішили питання фінансування таких профілактичних та протиепідемічних заходів:
- закупівля препаратів для профілактики грипу й ліквідації його спалахів;
- лікування хворих на грип, ГРВІ та COVID-19;
- утримання у відповідному стані киснево-розподільчої системи;
- завершення вводу в експлуатацію кисневих станцій;
- забезпечення аварійної системи енергопостачання.
У кожному лікувальному закладі:
- сформували запас лікарських засобів, у тому числі противірусних препаратів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних антисептичних препаратів, в наявності необхідна кількість тестів для проведення експрес-досліджень на грип та COVID-19;
- організували надання медичної допомоги та нагляду за вагітними, роділлями та породіллями в умовах підвищеної захворюваності на грип, ГРВІ, COVID-19 з урахуванням вимог воєнного стану;
- організували лікування дітей (з урахуванням внутрішньопереміщених осіб) на грип, ГРВІ та COVID-19.
Для лікування дорослих на COVID-19 місті розгорнули інфекційні шпиталі на 198 ліжок на базі:
- КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» - 15 ліжок;
- інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» - 103 ліжка;
- інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» для дитячого населення - 80 ліжок.
Раніше ми писали, що у разі блекауту лікарні в Україні не закриватимуть, але оптимізують площу, яку вони займають.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Кременчуцька міська рада
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