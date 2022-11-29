231 щеплення від COVID-19 зробили у Кременчуці за останні 3 дні

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Містян закликають не нехтувати можливістю захистити себе та своїх близьких

26-28 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 231 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За 3 дні щеплення отримали:

1 доза – 35;

2 доза – 36;

1 бустерна доза – 114;

2 бустерна доза – 46.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 597;

2 дози отримали – 116 253;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 29 636;

2 бустерні дози отримали – 1 964.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.

Звертаємо увагу, що Центр вакцинації від COVID-19 у приміщенні Консультативно-діагностичного центру на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 80) працює з 9.00 до 18.00.