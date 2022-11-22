Центр вакцинації у Кременчуці працює до 18.00

Центр вакцинації від COVID-19 у приміщенні Консультативно-діагностичного центру на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 80) працює з 9.00 до 18.00. Саме так написано у вікні реєстрації Амбулаторії загальної сімейної практики (ЗП-СМ) Центру первинної медико-санітарної допомоги №3.
І хоча цей час суперечить надпису на дверях кабінету №301, де проводять щеплення від COVID-19, все ж саме він дійсний.
Нагадуємо, що щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen також можна зробити з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер