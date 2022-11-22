Центр вакцинації у Кременчуці працює до 18.00

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Центр вакцинації від COVID-19 у приміщенні Консультативно-діагностичного центру на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 80) працює з 9.00 до 18.00. Саме так написано у вікні реєстрації Амбулаторії загальної сімейної практики (ЗП-СМ) Центру первинної медико-санітарної допомоги №3.

І хоча цей час суперечить надпису на дверях кабінету №301, де проводять щеплення від COVID-19, все ж саме він дійсний.

— Варто знати, що якщо ви одноосібно чи вдвох прийдете під закриття Центру вакцинації, є вірогідність, що вам не зроблять щеплення. Так відбувається, щоб не витрачати дарма флакони з вакциною, адже 1 флакон розрахований на більшу кількість ін'єкцій, ніж 1-2. Тож або приходьте не 10 хвилин до закриття, або кооперуйтеся з рідними чи колегами й приходьте вакцинуватися дружніми компаніями, — зазначають медики.

Нагадуємо, що щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen також можна зробити з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися.