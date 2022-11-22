У Кременчуці поліція розшукує безвісно зниклу 39-річну Світлану Литвиненко

Відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісно зниклу Литвиненко Світлану Іванівну, 1983 року народження, мешканку міста Дніпро.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.
Відомо, що жінка 2-го листопада 2022 року пішла з місця проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Кременчук та не повернулася. На сьогодні її місцезнаходження невідоме. Вона, нібито, мала намір поїхати на західну частину України.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер