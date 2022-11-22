У Кременчуці поліція розшукує безвісно зниклу 39-річну Світлану Литвиненко

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 798

Відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісно зниклу Литвиненко Світлану Іванівну, 1983 року народження, мешканку міста Дніпро.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.

Відомо, що жінка 2-го листопада 2022 року пішла з місця проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Кременчук та не повернулася. На сьогодні її місцезнаходження невідоме. Вона, нібито, мала намір поїхати на західну частину України.

- Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Литвиненко Світлани, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити за телефонами (098) 18-99-944 (чергова частина відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції, (097) 45-18-893 або 102, - звертається до громадян поліція Полтавщини.