У Кременчуці обмежили проведення планових операцій у лікарнях

У кожному випадку, чи необхідно оперуватися найближчим часом, вирішуватиме лікуючий лікар індивідуально разом з пацієнтом
У Кременчуці обмежили проведення планових операцій через перебої зі світлом. Цю інформацію підтвердив ТЪ очільник департаменту охорони здоров'я міста Максим Середа. Також він зазначив, що це не означає, що планові операції не проводитимуть зовсім.
За його словами, наразі повторили наказ Міністерства охорони здоров'я, який був ухвалений раніше, коли обмежували планові операції й госпіталізації через пандемію коронавірусу, потім – на початку повномасштабної війни у лютому. У травні обмеження зняли.
У кожному випадку, чи необхідно оперуватися найближчим часом, вирішуватиме лікуючий лікар індивідуально разом з пацієнтом. Якщо пацієнт наполягатиме на плановій операції, йому не відмовлять.
Також Максим Середа запевнив, що резервне електроживлення є в операційних та реанімаційних усіх лікарень міста. Є такі медустанови, які за необхідності будуть повністю забезпечені автономною електроенергією — лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», перинатальний центр, лікарні «Правобережна» та «Придніпровська».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер