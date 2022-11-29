У Кременчуці обмежили проведення планових операцій у лікарнях

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 5

У Кременчуці обмежили проведення планових операцій через перебої зі світлом. Цю інформацію підтвердив ТЪ очільник департаменту охорони здоров'я міста Максим Середа. Також він зазначив, що це не означає, що планові операції не проводитимуть зовсім.

— На цей час ми пацієнтів приймаємо, але дивимося на ситуацію, яка є в країні. Якщо потрібно, ми не відмовляємо. Є такі операції, які можна зробити зараз, а можна через пів року, то там приймається рішення почекати до весни. Якщо питання треба вирішувати протягом місяця, ми записуємо пацієнтів, їх госпіталізують і оперують. Якщо ж операцію можна зробити через пів року, то краще її зробити у теплий період року, ніж завтра лягти на операцію, а може статися таке, що лікарня буде переведена на автономне джерело (електроенергії — ред.) і можуть виникати незручності, — пояснив головний медик.

За його словами, наразі повторили наказ Міністерства охорони здоров'я, який був ухвалений раніше, коли обмежували планові операції й госпіталізації через пандемію коронавірусу, потім – на початку повномасштабної війни у лютому. У травні обмеження зняли.

— Зараз його (обмеження — ред.) знову вводять, але не з тієї причини, що була у лютому, а тому, що зараз можуть виникати питання в енергозабезпеченні, водозабезпеченні, опаленні. Тому перенавантажувати ліжковий фонд пацієнтами, які могли б почекати, недоцільно. Це заради того, щоб не було ніяких обмежень в ургентних госпіталізаціях, операціях, — каже пан Середа.

У кожному випадку, чи необхідно оперуватися найближчим часом, вирішуватиме лікуючий лікар індивідуально разом з пацієнтом. Якщо пацієнт наполягатиме на плановій операції, йому не відмовлять.

Також Максим Середа запевнив, що резервне електроживлення є в операційних та реанімаційних усіх лікарень міста. Є такі медустанови, які за необхідності будуть повністю забезпечені автономною електроенергією — лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», перинатальний центр, лікарні «Правобережна» та «Придніпровська».