У Кременчуці дітей запрошують взяти участь у творчому фестивалі «Зимові фантазії»

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Захід проводять для дітей та онуків членів профспілкових організацій, які знаходяться на обліку в міській організації профспілки працівників держустанов України

Кременчуцька міська організація профспілки працівників державних установ проводить дитячий творчий фестиваль «Зимові фантазії», присвячений Дню Святого Миколая, різдвяним та новорічним святам. Про це інформує мерія.

У фестивалі запрошують взяти участь дітей та онуків членів профспілкових організацій, які знаходяться на обліку в міській організації профспілки працівників держустанов України, віком від 4 до 17 років.

Кожен учасник може надати лише одну роботу, яка відображає його особисту мрію. Це може бути малюнок, вишивка, декупаж, ліплення, оригамі.

Призові місця та нагороди затверджуватимуться у вікових категоріях: 4-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-14 років, 15-17 років.

Учасники-автори, розміщуючи фотографію власної мрії, обов’язково мають зазначити назву роботи, ім’я, прізвище та вік автора, організацію на фото.

Триватиме творчий фестиваль з 1 по 20 грудня. Фото робіт необхідно направити на електронну адресу профспілки tat1953d@gmail.com до 20 грудня.