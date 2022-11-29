Як на сьогодні проходять відновлювальні роботи в Ялинцях

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Вчора, 28 листопада, закінчила роботу комісія по обстеженню збитків, завданих внаслідок ракетного удару у Ялинцях, яка працювала від кременчуцької районної адміністрації, й незабаром почнеться підготовка документів для того, щоб люди могли отримати допомогу від обласної військової адміністрації. Ця допомога становить половину суми збитків, які завдані. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

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ТелеграфЪ поспілкувався з головою Піщанської територіальної громади Олександром Краплиною, керівником районної військової адміністрації та головою кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським й дізнався, що було в першу добу прильоту та яку допомогу і коли отримають мешканці зруйнованих будинків.

— Через 5 хвилин наша команда Піщанської громади та керівники були тут. Одразу ми обійшли жителів тих будинків, які були зруйновані, дякувати Богу всі живі, потім пройшли оперативно всю вулицю. Та побачили, що й кому вкрай необхідне, та буквально за 2 хвилини почали накривати ті будинки, тому що вже заходило на дощ. На другий день наші комунальники розібрали завали та вивезли все сміття, яке непотрібне та завезений усім постраждалим кому потрібно шифер, щебінь, пісок та цемент. Приймали все оперативно, тому що людям потрібне житло. Незабаром перше грудня, почнуться морози, сніг, а людям потрібно жити. Тут працювали самі жителі цих будинків, їх родичі та близькі, люди дружні тому працювали оперативно і вдень, і вночі. Люди працюють не покладаючи рук, тому що знають що треба допомагати одне одному якщо не вони, то ніхто не допоможе, — розповів голова Піщанської територіальної громади Олександр Краплина.

— Всі будинки обстежено, зараз виводяться дані про потрібні суми. На першому етапі Піщанська територіальна громада забезпечила всіх будівельними матеріалами. Погода зараз несприятлива, але дахи, які були зруйновані вже закриті. Вже є кровельний матеріал, яким можна буде перекрити криші, тож коли погода налаштується їх перекриють. Паралельно йде збір кошторисних даних, якщо люди самостійно щось закупляють вони збирають документовані докази, це ляже в основу відшкодування, яке буде надано з фондів обласної військової адміністрації та з фондів обласної ради. Обласна рада відшкодовує половину усіх завданих збитків внаслідок ракетного удару. Але для цього треба зібрати документи та цьому передує великий шматок роботи. Але завдяки оперативності, завдяки колективному підходу, завдяки всім мешканцям села Ялинці та Піщанської територіальної громади, які згуртувалися та в перші два дні забезпечили те що закрили свої об'єкти всім необхідним. Зараз встановлюється скло. Сьогоднішню ніч громадяни будуть у більш менш належних умовах перебувати, — розповів керівник РВА Олег Лєднік.

— Сільська рада зробила все моментально. Ми приїхали ще раз сюди за добу й побачили, що ті критичні історії, які треба було терміново робити, були зроблені повністю. Вражає те, що це робиться дуже тихо і дуже швидко. Це і є реальний приклад того, як треба реагувати на ті виклики надзвичайні, що йдуть до нас, — розповів голова кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. — Враховуючи те, що дуже численні звернення були від громади всього Кременчуцького району, а не тільки сусідніх районів, щодо допомоги селу Ялинці, Піщанської ОТГ, керівництво Піщанської ОТГ оперативно відкрило благодійний рахунок, на який кожен з бажаючих може перерахувати відповідні кошти, — додав Колотієвський.

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Також, ТЪ поцікавився у мешканців найбільш постраждалих будинків, як відбуваються відновлювальні роботи та чого ще не вистачає.

— Буквально моментально всі збіглися, всі допомагали, розтягували. Ми до темної ночі працювали, бо збиралося на дощ. Сільрада допомогла матеріалами та люди потрошку. Поки що розгрібаємо, найближчим часом почнемо класти стіну, приступати до криші. Так сказати ліпити з чого є. Не вистачає всього потроху, оскільки все тепер потрібно відновлювати, все розбите. Зараз є на хату на дах та трошки на сарай. Влада відгукується та допомагає, проблем немає, вони перші хто допоміг, — мешканець с.Ялинці Євгеній.

— Перші приїхали ДСНС та поліція, потім сільська рада. У нас ще є багато чого робити, весь гараж побитий, — мешканка с. Ялинці Лідія.

— Я був на роботі під час прильоту. Працюю рятувальником, зателефонували, сказали, що прилетіло в Ялинці. Спочатку враження було не дуже, вже думав які там суми будуть, скільки шкоди, щоб його відновити на місце все. Перша прийшла на допомогу сільська влада. Нам вже дали шифер. Поки що чеки збираються, яка буде сума невідомо, воно все зараз таке дороговартісне, — мешканець с.Ялинці Владислав.



