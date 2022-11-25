Про ситуацію на Кременчуччині: постраждалі від ракетного удару в Ялинцях отримають допомогу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 633

Наразі в селі працює комісія, яка оцінює завдану людям шкоду для отримання фінансової допомоги

У селі Ялинці Піщанської територіальної громади, яке постраждало від ракетного удару російських агресорів, працює комісія. Вона робить попередню оцінку нанесеної ворогом шкоди домоволодінням місцевих жителів для того, щоб постраждалі могли отримати фінансову допомогу.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Йде збір та підготовка відповідних документів. Люди можуть розраховувати на допомогу. Два будинки в селі вщент зруйновані, попередньо 16 пошкоджено. Щодо загальної суми завданої шкоди поки сказати не можу — комісія працює та вивчає це питання. Головне, що усі люди живі. Все інше відбудуємо, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 23 листопада в Ялинцях, що знаходяться за 15 кілометрів від Кременчука, було повністю зруйновано 2 будинки, а ще 16 зазнали пошкоджень різного ступеню. Місцевим мешканцям була надана невідкладна допомога з боку ДСНС та Піщанської територіальної громади. На щастя, під час ворожої атаки обійшлося без жертв й значних травм.

У Кременчуцькій РВА повідомили, що протягом минулої доби надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.

Вчора, 24 листопада, виникла пожежа в електрощитовій житлового будинку №2 кварталу 297. Вогонь погасили рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо одного з них склали адмінпротокол про домашнє насильство.

На дорогах району було затримано двоє водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).



