Постраждалі від ракетного удару жителі Чечелевого отримають допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 100

До Кременчуцької РВА вже подали 31 заяву та документи до них на отримання допомоги

Жителі села Чечелеве, домоволодіння яких постраждали від ракетного удару, зможуть отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підписав розпорядження №374, яким внесені зміни до обласної Програми соціального захисту населення. Зміни внесені на підставі нашого подання щодо виплати допомоги постраждалим мешканцям Чечелевого, — зазначив він.

Артем Даценко пояснив, що до Кременчуцької РВА вже подана 31 заява та відповідні документи до них від власників постраждалих домоволодінь на отримання компенсації. З них у 20 домовласників документи більш-менш в порядку. У інших потребують оновлення або ними поданий не повний комплект документів і в адміністрації очікують, що заявники їх донесуть.

— Орієнтовна вартість збитків оцінюється у понад 4 млн грн. Власникам постраждалих будівель компенсують з обласного бюджету половину завданої шкоди, — додав заступник начальника РВА.

Нагадаємо, Кременчуцька РВА звернулася до Полтавської ОВА щодо виділення 4 млн грн з обласного резервного фонду на допомогу власникам 64 будинків, житло яких було пошкоджено 10 жовтня через вибух ворожої ракети.

Окрім обласного бюджету постраждалі мешканці Чечелевого отримали допомогу від своєї громади, сусідніх територіальних громад та з благодійного рахунку.

За словами керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка, першу допомогу вони отримали від Кам’янопотоківської територіальної громади у розмірі від 2 до 100 тисяч грн — в залежності від ступеню пошкодження житла.