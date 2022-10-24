Постраждалі жителі Чечелевого отримають від своєї громади від 2 до 100 тисяч грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 220

Очікується ще допомога від сусідніх територіальних громад, з обласного бюджету та з благодійного рахунку

Жителі села Чечелеве що під Кременчуком, житло яких постраждало 10-го жовтня через вибух ворожої ракети, спершу отримають допомогу від Кам’янопотоківської територіальної громади. На цю мету з її бюджету виділили 1 млн грн.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Було пошкоджено 80 домоволодінь. Відновлювальні роботи вже проводяться. Люди отримають від своєї територіальної громади допомогу від 2 до 100 тисяч грн — в залежності від пошкоджень житла. Оцінка пошкоджень проводила комісія. Будівельні матеріали завезені — ми домовилися з постачальниками про їх поставку в борг. Ситуація під контролем, — зазначив Олег Лєднік.

Він також повідомив, що окрім допомоги від Кам’янопотоківської територіальної громади постраждалі зможуть отримати допомогу від сусідніх територіальних громад. Так, Кременчуцька міська рада виділила з бюджету своєї територіальної громади 200 тисяч на допомогу постраждалим від вибуху ракети. Новогалещинська територіальна громада готує рішення про виділення 400 тисяч грн для допомоги постраждалим, а Омельницька громада — 100 тисяч грн.

Кам’янопотоківська сільська рада відкрила благодійний рахунок для перерахування коштів на допомогу постраждалим домогосподарствам. На цей рахунок вже надійшло близько 300 тисяч грн.

— Працівники Кременчуцької районної військової адміністрації також зробили свій внесок — перераховували на допомогу постраждалим свій одноденний заробіток, що складає близько 52 тисяч грн, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що депутати Кам’янопотоківської тергромади звернулися до обласної ради з проханням про фінансову допомогу на ліквідацію наслідків вибуху ракети. Отже, можливо кошти будуть виділені й з обласного бюджету.