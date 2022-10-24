Постраждалі жителі Чечелевого отримають від своєї громади від 2 до 100 тисяч грн

Очікується ще допомога від сусідніх територіальних громад, з обласного бюджету та з благодійного рахунку
Жителі села Чечелеве що під Кременчуком, житло яких постраждало 10-го жовтня через вибух ворожої ракети, спершу отримають допомогу від Кам’янопотоківської територіальної громади. На цю мету з її бюджету виділили 1 млн грн.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він також повідомив, що окрім допомоги від Кам’янопотоківської територіальної громади постраждалі зможуть отримати допомогу від сусідніх територіальних громад. Так, Кременчуцька міська рада виділила з бюджету своєї територіальної громади 200 тисяч на допомогу постраждалим від вибуху ракети. Новогалещинська територіальна громада готує рішення про виділення 400 тисяч грн для допомоги постраждалим, а Омельницька громада — 100 тисяч грн.
Кам’янопотоківська сільська рада відкрила благодійний рахунок для перерахування коштів на допомогу постраждалим домогосподарствам. На цей рахунок вже надійшло близько 300 тисяч грн.
Він додав, що депутати Кам’янопотоківської тергромади звернулися до обласної ради з проханням про фінансову допомогу на ліквідацію наслідків вибуху ракети. Отже, можливо кошти будуть виділені й з обласного бюджету.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер