У Кременчуці патрульні допомогли чоловіку, який травмувався на виробництві

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 142

Працівник виконував ремонтні роботи на даху, провалився та впав на бетонні сходи

Патрульні Кременчука супроводили до лікарні чоловіка, який травмувався на виробництві. Про це повідомила патрульна поліція нашого міста.

Нещодавно інспектори Микола Капінос та Антон Ткаченко отримали виклик про нещасний випадок, що стався у робочому цеху. Прибувши на місце події, поліцейські побачили 60-річного чоловіка, який, виконуючи ремонтні роботи на даху, провалився та впав на бетонні сходи. Лікарі вже надавали йому допомогу.

Патрульні допомогли розпиляти замок та відкрити решітку, адже за нею знаходився травмований, аби в найкоротший шлях транспортувати чоловіка до карети «швидкої». Надалі інспектори супроводили медиків та чоловіка до лікарні.