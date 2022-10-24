У Кременчуцькому районі знайшли місця для розміщення модульних містечок для переселенців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 116

Для розміщення ВПО у районі також готові віддати приміщення двох лікарень, які наразі не використовуються

У Кременчуцькому районі знайшли два місця для розміщення двох модульних містечок для вимушених переселенців.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ми запропонували два місця для розміщення модульних містечок для переселенців — у Глобинській та Новогалещинській громадах. Місця підбирали з таким рахунком, щоб вимушені переселенці мали можливість працевлаштуватись, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що у районі є приміщення двох лікарень, які наразі не використовуються. Після відповідного ремонту у кожному з цих приміщень можна розмістити до сотні сімей ВПО.

Пропозиції направлені до міністерства, але зворотної реакції з Києва поки немає.