У Кременчуцькому районі знайшли місця для розміщення модульних містечок для переселенців

Для розміщення ВПО у районі також готові віддати приміщення двох лікарень, які наразі не використовуються
У Кременчуцькому районі знайшли два місця для розміщення двох модульних містечок для вимушених переселенців.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що у районі є приміщення двох лікарень, які наразі не використовуються. Після відповідного ремонту у кожному з цих приміщень можна розмістити до сотні сімей ВПО.
Пропозиції направлені до міністерства, але зворотної реакції з Києва поки немає.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер