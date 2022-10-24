Дмитро Лунін заявив, що поставив завдання скоригувати відключення світла в області

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 1

Вони мають були рівномірними й не довшими ніж 4 години

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що поставив завдання скоригувати відключення світла в області, щоб вони були рівномірними й не тривали довше ніж кілька годин. Про це він написав у своєму телеграм-каналі:

Отримав від вас десятки повідомлень про те, що в різних частинах Полтавщини вимикали світло на тривалий час. Після останніх російських обстрілів по всій країні довелося застосувати крайні обмеження електроспоживання. Відключали споживачів з усіх 10 черг. А в таких умовах можливостей у диспетчера для варіації відключень небагато. У будь-якому разі поставив завдання пропрацювати механізми для того, щоб була можливість коригувати відключення, аби вони були рівномірними й не довшими ніж 4 години. Щодня будемо відстежувати.

Ситуація в енергосистемі України складна, на її відновлення потрібен час. Аварійні відключення й надалі можуть застосовуватися. росія навряд чи зупинить варварське нищення цивільної інфраструктури України.

— ЗСУ максимально протидіє, але ми всі маємо бути готовими до певних труднощів. Легко не буде, але зрештою все буде Україна, — зазначив Лунін.