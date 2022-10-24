Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що поставив завдання скоригувати відключення світла в області, щоб вони були рівномірними й не тривали довше ніж кілька годин. Про це він написав у своєму телеграм-каналі:
Отримав від вас десятки повідомлень про те, що в різних частинах Полтавщини вимикали світло на тривалий час. Після останніх російських обстрілів по всій країні довелося застосувати крайні обмеження електроспоживання. Відключали споживачів з усіх 10 черг. А в таких умовах можливостей у диспетчера для варіації відключень небагато.
У будь-якому разі поставив завдання пропрацювати механізми для того, щоб була можливість коригувати відключення, аби вони були рівномірними й не довшими ніж 4 години. Щодня будемо відстежувати.
Ситуація в енергосистемі України складна, на її відновлення потрібен час. Аварійні відключення й надалі можуть застосовуватися. росія навряд чи зупинить варварське нищення цивільної інфраструктури України.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер