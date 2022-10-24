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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі троє хлопців незаконно наловили риби на 722 тисяч

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 376

 

Вони рибалили з промислового судна за допомогою сіток

22 жовтня близько 15.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем викрили трьох хлопців на промисловому судні, які порушили правила промислового лову в акваторії Кременчуцького водосховища. Про це інформує сектор поліцейської діяльності на воді Кременчука.

Підрозділом дізнання поліції попередньо встановив, що троє мешканців Кіровоградської області, 18, 19 та 24 років на промисловому катері з навісним двигуном за допомогою 6 сіток загальною довжиною близько 600 метрів незаконно виловили майже 200 кілограмів риби різних видів. Серед них заборонена для вилову риба – синець. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків складає близько 722 тисяч гривень.

Наразі підрозділ дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми – до трьох років обмеження волі.

Крім цього, на порушників склали адміністративні матеріали, а саме: три протоколи за ч.3 ст.85 (Порушення правил промислового лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення та один протокол за ч. 4 ст. 85 (Грубе порушення правил рибальства) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: браконьєри риба Кременчуцьке водосховище
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