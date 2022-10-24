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Кременчук, Надзвичайні новини

Затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 837

 

Слідчі поліції Полтавщини встановлюють мотиви особливо тяжкого злочину

Підозрюваного в умисному вбивстві 65-річних мешканців селища Градизьк Кременчуцького району затримали на Закарпатті під час спроби виїхати за межі України. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, зазначивши, що фігуранта злочину встановили працівники Управління карного розшуку поліції Полтавщини.

 

Нагадаємо, тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті виявили 22 жовтня, близько 13.20, на території їх домогосподарства. До збору доказової бази, дослідження обставин злочину та встановлення особи підозрюваного були залучені слідчі Слідчого управління поліції Полтавщини, спеціалісти-криміналісти, оперативники регіонального Управління карного розшуку, працівники Кінологічного центру та Кременчуцького районного управління поліції.

— На підставі здобутої під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій інформації, нам вдалося вийти на слід підозрюваного та реалізувати міжрегіональну операцію з його затримання. З цією метою були орієнтовані підрозділи поліції інших областей та Держприкордонслужби України. Завдяки злагодженій комунікації правоохоронних органів фігуранта оперативно затримали та доставили до Полтави. 

У вчиненні умисного вбивства пенсіонерів обґрунтовано підозрюється мешканець Кременчуцького району, 1989 року народження, нещодавно звільнений з колонії після відбування кримінального покарання за аналогічний злочин. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, слідчі Слідчого управління поліції вручили чоловікові підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та підготували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, — повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України, призначено ряд експертиз та здійснюються інші необхідні слідчі дії.

Санкція статті, яку інкримінують фігуранту, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, — йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.

Нагадаємо, 22-го жовтня прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції затримали 33-річного полтавця, якого розшукували за підозрою у пограбуванні та умисному вбивстві. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У Градизьку сусіди знайшли убитими подружжя пенсіонерів
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Державна прикордонна служба України
Теги: поліція Полтавщини вбивство Градизьк затримання
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