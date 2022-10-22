У Градизьку сусіди знайшли убитими подружжя пенсіонерів

22 жовтня, близько 13.20, у смт Градизьк на подвір’ї домогосподарства односельці знайшли мертвими чоловіка та жінку. Селяни викликали поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції.
За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер