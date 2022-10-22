У Градизьку сусіди знайшли убитими подружжя пенсіонерів

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22 жовтня, близько 13.20, у смт Градизьк на подвір’ї домогосподарства односельці знайшли мертвими чоловіка та жінку. Селяни викликали поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції.

— Прибувши на місце події, працівники поліції виявили на подвір’ї чоловіка та жінку з ознаками насильницької смерті. Загиблими виявилися місцеві 65-річні чоловік та дружина. Наразі обставини та мотиви злочину, а також причетних до нього осіб, встановлюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, експерти-криміналісти, оперативники управління карного розшуку, кінологи та поліцейські Кременчуцького районного управління поліції, — розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.