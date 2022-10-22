«По той бік новин» розібрали, як Малецький через соцмережі шкодить власній громаді

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З 10 жовтня росія посилила терор українських міст масованими обстрілами. Разом із цим триває й інформаційний терор українців у соцмережах, особливо у телеграм-каналах. І хоча українців закликають довіряти лише повідомленням з перевірених джерел, останнім часом навіть офіційні телеграм-сторінки представників місцевої влади публікують сумнівну інформацію. Проєкт «По той бік новин» розглянув на кількох прикладах, як голови громад, свідомо чи ні, грають на руку ворогу.

Посилення паніки

Останні тижні зросла кількість повідомлень про пуски дронів і ракет, у тому числі й на офіційних сторінках очільників різних громад, які посилаються на «авторитетні джерела»:

«Є інформація, що було випущено 4 ракети "калібр". Вони полетіли через Одеську область у напрямку Заходу та Центру», «Ймовірні пуски ракет. Час підльоту 30 хвилин», «5-6 ракет у повітрі, напрямок вздовж Молдови на Захід», «Мер Кам'янця Михайло Посітко повідомив, що над містом помітили ракету, яка рухається на захід», «Через Сумську область зайшло 3 ворожі крилаті ракети. Попередній напрямок – Київ».

Джерелами таких дописів можуть бути спільноти, які відслідковують подібну інформацію за радіоперехопленнями або на основі відкритих даних. Але в руках недбалих дописувачів ймовірні пуски ракет стають стовідсотково реальними.

Коли ворог атакує українські міста, всім нам хочеться знати якнайбільше інформації – що, де, як відбувається, куди прилетіло, чи постраждали люди. Але емоційні дописи про сотні дронів чи ракет, які нібито летять у напрямку вашого міста, насправді не стільки дають інформацію, скільки нагнітають паніку серед мешканців, тим самим допомагаючи ворогу.

Від початку вторгнення з 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів. Тому головне правило, якому слід довіряти, – в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Розкрутка власних телеграм-каналів заради піару

Війна війною, а політичні рейтинги ніхто не скасовував. І чиновники «в тилу», схоже, швидко збагнули, що популярний зараз «телеграм» є непоганим засобом для піару. Показовим є приклад міського голови Кременчука Віталія Малецького. Починаючи з серпня у нього з’явився власний телеграм-канал, який він почав активно «розкручувати». Спочатку там поширювали відеозвернення президента Зеленського і традиційні для чиновників патріотичні повідомлення.

Останні тижні кременчуцький мер активно коментує роботу Протиповітряної оборони в області, хоча його повноваження не розповсюджуються на весь регіон. Ба більше, за оборонну і безпекову діяльність Полтавської обласної та Кременчуцької районної військових адміністрацій відповідальні інші керівники. Це, до речі, розповсюджується й на інших мерів, що не є головами військових адміністрацій, але активно публікують траєкторії польоту ракет.

Інформація, яку публікував Віталій Малецький, ще й виявилась сумнівною. Приміром, 9 жовтня мешканці Кременчуцького району почули вибухи. Міський голова повідомив, що працює ППО, випередивши цією інформацією голову Полтавської військової адміністрації. Після завершення повітряної тривоги мер повідомив про збиття декількох БПЛА-камікадзе «Шахед».

Цю інформацію не підтвердили ані військові, ані голова військової адміністрації, тому згодом саму публікацію було відредаговано і збиті «безпілотники» перетворились на «повітряні цілі».

11 жовтня ракетні удари по Україні тривали й кременчуцький мер написав: «повідомляють, що у напрямку Кременчука летить крилата ракета». При цьому хто повідомив і чи є джерело достовірним у дописі не сказано. Через пів години Віталій Малецький поширив інформацію про крилаті ракети, які спеціально змінюють напрямок польоту, «виманюючи наші сили ППО» та про новий пуск ракет з території Білорусі. Жодне військове чи офіційне джерело теорію про крилаті ракети не підтвердило, так само як і атаку з Білорусі. Наприклад, з повідомлення Повітряних сил Збройних Сил України відомо лише, що 11 жовтня ворог атакував Україну високоточною зброєю з району Каспійського моря .



Спростування повідомлення мера опублікувала і моніторингова група «Беларускі Гаюн» , яка відстежує військову активність на території Білорусі. Вони зазначили, що не мають жодного підтвердження про запуск ракет із території Білорусі за весь день. Але повідомили, що їм надходили поодинокі повідомлення від кількох сумнівних акаунтів про нібито запуски, що цілком могло бути вкидами.Після того як допис «Беларускі Гаюна» почали активно поширювати місцеві та загальноукраїнські ЗМІ, Віталій Малецький просто видалив повідомлення про ракетну атаку з Білорусі зі свого каналу, не надавши спростування. Навряд чи багато людей перечитують повідомлення у телеграмі, тому без спростування більшість читачів не дізнаються про відредаговані чи видалені дописи. А тим часом шкоду від «накручування» аудиторії дезінформацією вже завдано. Так само як і збільшено кількість переглядів на власному каналі «гайповими» новинами.

Піару мера зараз активно допомагає і телеграм-канал «Сирена Кременчук». Його створили для оповіщення місцевої громади. Але з кінця вересня, крім традиційних сповіщень про початок-відбій повітряної тривоги, там репостять повідомлення міського голови про дрони й ракети та дають підсумок подій за день (з проханням підписатися на сторінку міського голови, «щоб дізнаватися першим»).

Допомога російським дезінформаторам

Інколи офіційну інформацію можуть перекрути. Приміром, та ж таки «Труха» допомагає ворогу, не тільки свідомо викладаючи відео та фото обстрілів, але й власною інтерпретацією подій. Своїми дописами канал розбурхує емоції читачів та публікує фейки заради збільшення авдиторії.

Так, 18 жовтня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про загрозу обстрілів та попрохав містян перебувати в укриттях. У його повідомленні йшлося, що «ворог обстрілює цивільну енергетичну структуру України. За можливості завжди тримайте запас питної та технічної води. А також заряджені телефони».

А от в інтерпретації «Трухи» «загроза обстрілів по Україні» перетворилася на «обстріл Івано-Франківська»: «Івано-Франківськ! Обстріл цивільної інфраструктури». Цю новину швидко підхопили російські пабліки й почали святкувати «прильоти» по енергосистемі міста.

Таким нехитрим способом за допомогою неправдивих новин канали-інформаційні-сміттярки допомагають ворогу залякувати українців та викликати недовіру до офіційних джерел.