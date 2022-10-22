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Надзвичайні новини

Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон: що «вполювали»

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 97

 

Чекаємо повернення у наступному році

Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба патрульної поліції.
Так, протягом 5 місяців патрулювання на велосипедах, поліцейські забезпечували громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку: в парках, скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

За час роботи охоронці порядку опрацювали:

  • 447 викликів громадян;
  • винесли 611  постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
  • склали 7 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
  • винесли 1412 постанов по лінії охорони громадського порядку;
  • виявили 5 осіб, які перебували у розшуку;
  • виявили 4 факти незаконного зберігання, ймовірно, наркотичних речовин;
  • повертали власникам втрачені речі та документи;
  • проводили профілактичні бесіди із громадянами щодо заборони куріння та розпивання алкоголю в громадських місцях.

У складі велопатруля несуть службу 8 поліцейських, які до настання наступного велосезону повертаються до роботи в автопатрулі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: велопатруль
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