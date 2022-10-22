Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон: що «вполювали»

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 97

Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба патрульної поліції.

Так, протягом 5 місяців патрулювання на велосипедах, поліцейські забезпечували громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку: в парках, скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

За час роботи охоронці порядку опрацювали:

447 викликів громадян;

винесли 611 постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

склали 7 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

винесли 1412 постанов по лінії охорони громадського порядку;

виявили 5 осіб, які перебували у розшуку;

виявили 4 факти незаконного зберігання, ймовірно, наркотичних речовин;

повертали власникам втрачені речі та документи;

проводили профілактичні бесіди із громадянами щодо заборони куріння та розпивання алкоголю в громадських місцях.

У складі велопатруля несуть службу 8 поліцейських, які до настання наступного велосезону повертаються до роботи в автопатрулі.