Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон: що «вполювали»

Кременчуцькі велоінспектори завершили сезон. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба патрульної поліції.
Так, протягом 5 місяців патрулювання на велосипедах, поліцейські забезпечували громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку: в парках, скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.
За час роботи охоронці порядку опрацювали:
У складі велопатруля несуть службу 8 поліцейських, які до настання наступного велосезону повертаються до роботи в автопатрулі.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер