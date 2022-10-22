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Кременчук, Споживач

Сюрприз: чому графік аварійних відключень — не графік

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 868

 

Частина Кременчука без світла

Пообідді 22 жовтня частина Кременчука залишилась без світла. Станом на 15.00 відомо, що електрики немає у частини центру, а також Раківки, Петрівки та нагірної частини.

Нагадаємо, що після ранкових ударів ворога по енергетичних об'єктах країни, «Полтаваобленерго» ввело у роботу графік аварійних відключень електропостачання і попередило кременчужан про можливі відключення.

Графіка відключень електроенергії кременчужанам не нададуть, бо вони — аварійні

Також «Полтаваобленерго» надало роз'яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Оприлюднити ГАВ і навіть скласти календарний план з вказанням часу та дати відключення неможливо, адже про застосування цього графіку диспетчер АТ «Полтаваобленерго» не знає до останньої миті. Він отримує команду на його введення від диспетчера РДЦ Північного регіону НЕК «Укренерго», який, своєю чергою, отримує аналогічну команду від диспетчера НЕК «Укренерго». Команда на введення графіку дається у розрізі обсягу навантаження, яке потрібно зняти, а не у розрізі споживачів, яких треба відключити. Введення та скасування графіку аварійних відключень регламентується диспетчером РДЦ Північного регіону.

Нагадаємо, що раніше в обласній військовій адміністрації закликали жителів Полтавщини ощадливо використовувати електроенергію.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії
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