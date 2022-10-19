Жителів Полтавщини закликали допомогти в боротьбі на енергетичному фронті

В обласній військовій адміністрації закликали жителів Полтавщини ощадливо використовувати електроенергію вранці та ввечері.
За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, енергоощадливість – допомога в боротьбі на енергетичному фронті.
У Полтавській ОВА нагадали про попередження від диспетчерського центра «Укренерго» про можливе застосування графіків аварійних відключень, а також закликали слідкувати за повідомленнями обленерго та ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00.
Раніше ми писали, що українців закликають готуватися до відключень електроенергії та води.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер