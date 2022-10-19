Жителів Полтавщини закликали допомогти в боротьбі на енергетичному фронті

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 344

В обласній військовій адміністрації закликали жителів Полтавщини ощадливо використовувати електроенергію вранці та ввечері.

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, енергоощадливість – допомога в боротьбі на енергетичному фронті.

- Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему й відновлювати мережі після ворожих атак, – наголосив Дмитро Лунін.

У Полтавській ОВА нагадали про попередження від диспетчерського центра «Укренерго» про можливе застосування графіків аварійних відключень, а також закликали слідкувати за повідомленнями обленерго та ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00.

Раніше ми писали, що українців закликають готуватися до відключень електроенергії та води.