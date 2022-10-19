У Кременчуці горіли меблі у приватному будинку

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18 жовтня о 20.05 до рятувальників надійшла інформація про пожежу у приватному будинку на вулиці Насосній у Кременчуці. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Через 6 хвилин після сповіщення на місце події прибули вогнеборці 15 ДПРЧ та встановили, що вогонь на площі 4 кв. м охопив меблі у будинку. О 20.25 пожежу локалізували та о 20.32 – ліквідували. Вогонь знищив шафу, майно та пошкодив диван, закоптив стелю та стіни кімнати. Житловий будинок від знищення вогнем врятували.

Під час події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.