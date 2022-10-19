До Івано-Франківська запустили новий прямий автобус з Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 669

В дорозі - 15 годин, автобус прямує через Львів, Чернівці, Вінницю та Хмельницький

З Кременчука та Полтави запустили новий прямий рейс автобуса до Івано-Франківська. Про це йдеться на сторінці полтавського автовокзалу.

Доїхати можна з Полтави та Кременчука.

9.25 - відправлення рейсу з центрального автовокзалу Полтави.

11.05 - відправлення з автовокзалу Кременчука.

Маршрут руху автобуса:

Полтава

Кременчук

Чигирин

Черкаси

Сміла

Кропивницький

Умань

Гайсин

Немирів

Вінниця

Хмельницький

Кам'янець — Подільський

Тернопіль

Хотин

Чернівці

Львів

Івано-Франківськ

Прибуття до Івано-Франківська — о 2.00 наступного дня.

На автовокзалі «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що вартість квитка становить 1149 гривень.

У зворотньому напрямку автобус відправляється о 4.55 ранку, прибуття до Кременчука - 21.55

Квитки можна придбати на сайті

Телефони для довідок:

(095) 228-0000

(096) 228-0000

(063) 228-0000