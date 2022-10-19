До Івано-Франківська запустили новий прямий автобус з Кременчука

З Кременчука та Полтави запустили новий прямий рейс автобуса до Івано-Франківська. Про це йдеться на сторінці полтавського автовокзалу.
Доїхати можна з Полтави та Кременчука.
9.25 - відправлення рейсу з центрального автовокзалу Полтави.
11.05 - відправлення з автовокзалу Кременчука.
Маршрут руху автобуса:
Прибуття до Івано-Франківська — о 2.00 наступного дня.
На автовокзалі «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що вартість квитка становить 1149 гривень.
У зворотньому напрямку автобус відправляється о 4.55 ранку, прибуття до Кременчука - 21.55
Квитки можна придбати на сайті
Телефони для довідок:
(095) 228-0000
(096) 228-0000
(063) 228-0000
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер